Ершов Миней/Михей Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Ершов Денис
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ершов Степан Минеев
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ершов Сергей Минеев
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ершов Евдоким Минеев
Мать ребёнка: Арина
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ершов Никифор Минеев
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ершов Иван Минеев
Мать ребёнка: Арина
Смерть
Неизвестно