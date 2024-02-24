Ершов Миней/Михей Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Миней/Михей Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ершов Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ершов Степан Минеев

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ершов Сергей Минеев

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ершов Евдоким Минеев

Мать ребёнка: Арина

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ершов Никифор Минеев

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ершов Григорий Минеев

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ершов Иван Минеев

Мать ребёнка: Арина

Смерть
Неизвестно
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