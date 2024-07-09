Митрохин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Виктор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Неизвестно 2 Филиппович
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Борис Филиппович
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Захарова (Митрохина) Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Митрохина Прасковья
Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно