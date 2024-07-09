Митрохин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Виктор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Неизвестно 2 Филиппович

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Борис Филиппович

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Захарова (Митрохина) Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Митрохина Прасковья

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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