Большаков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец: Большаков Борис
Мать: Большакова Екатерина
Рождение ребёнка
15.04.1976
Дочь: Светлана Александровна
Мать ребёнка: Большакова Надежда Мтрсовна
Рождение ребёнка
23.05.1983
Сын: Большаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Большакова Надежда Мтрсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно