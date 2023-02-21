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Большаков Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: Большаков Борис

Мать: Большакова Екатерина

Рождение ребёнка
15.04.1976

Дочь: Светлана Александровна

Мать ребёнка: Большакова Надежда Мтрсовна

Рождение ребёнка
23.05.1983

Сын: Большаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Большакова Надежда Мтрсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Надежда Мтрсовна

Смерть
Неизвестно