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Углецкий Николай Алексеевич

Место рождения

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.04.1839 ст.

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1839 ст.

Отец: Углецкий Алексей Иванович

Мать: Углецкая (Морошкина) Клавдия Адриановна

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник заштатный священник Адриан Алексеевич Морошкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Углецкая Мария Николаевна

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Образование
1849 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в Вологодском уездном училище
Образование
1858 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил ВДС
Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Жена: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Вологодской градской Воскресенской ц. диакон Афиноген УГЛЕЦКИЙ, кончивший курс ДУУ Петр УГЛЕЦКИЙ, Вологодского Кафедрального собора псаломщик Вениамин Изюмов; по невесте: ВУ Спас... Показать все
Работа или профессия
25.03.1862 ст.
Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
священник Иоанно-Предтеченской Голубковской церкви Вологодского уезда
Рождение ребёнка
22.03.1864 ст.

Сын: Углецкий Василий Николаевич

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник дед Углецкий Алексей Иванович крестил приглашенный священник Спасопреображенской Бруснишенской церкви Василий Троицкий
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Углецкая Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1869 ст.

Сын: Углецкий Иван Николаевич

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Углецкая Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Голубково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
10.03.1873 ст.
Ильинско-Подомское, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
перемещён к Ильинской Вилегодской церкви Сольвычегодского уезда на место 2-го священника
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Углецкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1878

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