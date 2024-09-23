Углецкий Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1839 ст.
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1839 ст.
Восприемник заштатный священник Адриан Алексеевич Морошкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Углецкая Мария Николаевна
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Образование
1849 ст.
Обучался в Вологодском уездном училище
Образование
1858 ст.
Окончил ВДС
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Вологодской градской Воскресенской ц. диакон Афиноген УГЛЕЦКИЙ, кончивший курс ДУУ Петр УГЛЕЦКИЙ, Вологодского Кафедрального собора псаломщик Вениамин Изюмов; по невесте: ВУ Спас... Показать все
Работа или профессия
25.03.1862 ст.
священник Иоанно-Предтеченской Голубковской церкви Вологодского уезда
Рождение ребёнка
22.03.1864 ст.
Сын: Углецкий Василий Николаевич
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Восприемник дед Углецкий Алексей Иванович крестил приглашенный священник Спасопреображенской Бруснишенской церкви Василий Троицкий
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Углецкая Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Рождение ребёнка
21.03.1869 ст.
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Углецкая Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Работа или профессия
10.03.1873 ст.
Ильинско-Подомское, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
перемещён к Ильинской Вилегодской церкви Сольвычегодского уезда на место 2-го священника
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Углецкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Углецкая (Розова) Валентина Арсеньевна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1878