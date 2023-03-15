Филякова Феодосья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филякова Феодосья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1882

Дочь: Мелания Стефанова

Отец ребёнка: Филяков Стефан Миронов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филяков Игнат Стефанов

Отец ребёнка: Филяков Стефан Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Стефан Миронов

Смерть
Неизвестно
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