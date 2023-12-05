Шляхов Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхов Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1914

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914

Отец: не указан

Мать: Шляхова Домна Егоровна

Смерть
1919
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