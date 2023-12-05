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Шляхов Константин Егорович
Шляхов Константин Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1914
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шляхова (Арефьева) Домна Егоровна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914
Отец: не указан
Мать:
Шляхова Домна Егоровна
Смерть
1919
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