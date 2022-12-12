Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Тимофей Васильевич
Мать: Пелагия Анфимовна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Домника Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780