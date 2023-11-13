Карелин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1891
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1894
Сын: Карелин Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Николаевна