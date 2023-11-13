Карелин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелин Алексей Данилович

Мать: Карелина Васса Андреевна

Рождение ребёнка
02.10.1891

Сын: Карелин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Карелин Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Николаевна

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