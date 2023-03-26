Белоусова Наталья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Дочь: Белоусова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Белоусов Иван Петров
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Сын: Белоусов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Белоусов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно