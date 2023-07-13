Бородич Павлина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1934
Сын: Бородич Тадеуш Станиславович
Отец ребёнка: Бородич Станислав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородич Мечеслав Станиславович
Отец ребёнка: Бородич Станислав Михайлович
Смерть
1995