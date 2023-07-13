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Бородич Павлина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1934

Сын: Бородич Тадеуш Станиславович

Отец ребёнка: Бородич Станислав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородич Мечеслав Станиславович

Отец ребёнка: Бородич Станислав Михайлович

Смерть
1995