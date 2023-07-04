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Лучина Юлия Сергеевна
Лучина Юлия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1988
Пол
Женский
Отец
Лучин Сергей
Мать
Лучина (Алешина) Наталья Анатольевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Лучин Сергей
Мать:
Лучина Наталья Анатольевна
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