Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дожувай Любовь Леонидовна
Дожувай Любовь Леонидовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Кызыл
, город Кызыл, Республика Тыва
Дата рождения
27.07.1964
Пол
Женский
Отец
Хорошавин Леонид Прокопьевич
1931 г.р.
Мать
Хорошавина (Огородникова) Екатерина Дмитриевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1964
Отец:
Хорошавин Леонид Прокопьевич
Мать:
Хорошавина Екатерина Дмитриевна
Кызыл
, город Кызыл, Республика Тыва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия