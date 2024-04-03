Гусев Михаил Ефимович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гусев Ефим Николаев

Мать: Гусева Матрона Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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