Гусев Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гусев Ефим Николаев
Мать: Гусева Матрона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.