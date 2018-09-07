Матвеевна Раиса Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1935
Дата смерти07.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1955
Сын: Малюков Александр Васильев
Отец ребёнка: Малюков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.02.1957
Дочь: Никитина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Малюков Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2018