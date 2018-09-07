Матвеевна Раиса Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевна Раиса Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1935

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1955

Сын: Малюков Александр Васильев

Отец ребёнка: Малюков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.02.1957

Дочь: Никитина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Малюков Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюков Василий Матвеевич

Смерть
07.09.2018
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