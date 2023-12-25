Архипкина -- Татьяна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Архипкин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Архипкин Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Архипкин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно