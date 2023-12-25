Архипкина -- Татьяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипкина -- Татьяна Кондратьевна

Архипкина -- Татьяна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Архипкин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Архипкин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Архипкин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Архипкин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Архипкин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Архипкин Тимофей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипкин Тимофей Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close