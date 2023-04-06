Пасынков Дементий Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Пасынков Елисей (Елеско) Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Софья Дементьева
Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795