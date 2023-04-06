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Пасынков Дементий Елисеев

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Место рождения

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Пасынков Елисей (Елеско) Карпов

Мать: не указана

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Пасынков Иван Дементьев

Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Софья Дементьева

Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Пасынков Фадей Дементьев

Мать ребёнка: Пасынкова Марфа Трофимова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Марфа Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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