Максим Давидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Давид Родионов
Мать: Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Максимов
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофан Максимов
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрий Максимов
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнат Максимов
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно