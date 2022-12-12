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Максим Давидов

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Давид Родионов

Мать: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Максимов

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофан Максимов

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрий Максимов

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнат Максимов

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
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