Бачурина Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурина Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Бачурин Степан Тимофеев

Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Бачурин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бачурин Степан Тимофеев

Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачурин Тимофей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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