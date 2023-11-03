Бачурина Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Бачурин Тимофей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно