Федотов Логгин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Федотов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Место жительства
До 1911
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.
Дочь: Федотова Валентина Логгиновна
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Романовна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1912