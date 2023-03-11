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Федотов Логгин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Федотов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Федотова Анастасия Романовна

Место жительства
До 1911
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.

Дочь: Федотова Валентина Логгиновна

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Романовна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1912
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