Марфа Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Митрофан Ильич
Мать: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Челышова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Исаевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно