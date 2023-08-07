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Марфа Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Митрофан Ильич

Мать: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Челышова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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