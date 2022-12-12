Лосев Пётр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Пётр Леонтьевич

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Место рождения

Климентовский погост, Спасский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

20.10.1833

Дата смерти

12.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Климентовский погост, Спасский уезд, Рязанская губерния
Место жительства
С 1854 по 1862
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1862 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1875
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1875 по 1887
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1887 по 1889
г. Сумы, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1889 по 1891
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1892 по 1902
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
12.04.1902
Пермь, Пермский, Пермский край
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