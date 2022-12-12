Лосев Пётр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1833
Дата смерти12.04.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1854 по 1862
Место жительства
С 1862 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1875
Место жительства
С 1875 по 1887
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1887 по 1889
г. Сумы, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1889 по 1891
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1892 по 1902
Смерть
12.04.1902