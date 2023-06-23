Соловьева Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980
Отец: Огородов Александр
Мать: Огородова Галина
Рождение ребёнка
07.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Павел Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.2009
Дочь: Соловьева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Соловьев Павел Михайлович