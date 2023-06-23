Соловьева Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980

Отец: Огородов Александр

Мать: Огородова Галина

Рождение ребёнка
07.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.2009

Дочь: Соловьева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Соловьев Павел Михайлович