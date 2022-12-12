Шадский Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения11.04.1875 ст.
Дата смерти21.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1875 ст.
Отец: Шацкий Никита Петрович
Мать: Шадская Вера Антоновна
Бракосочетание
Около 1894
Тула, город Тула, Тульская область
место условно
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Дочь: Дондуковская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шадская Наталья Николаевна
Осиновая Гора, город Тула, Тульская область
Смерть
21.11.1946
Реж, Режевской, Свердловская область