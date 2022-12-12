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Шадский Василий Никитич

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Место рождения

Казацкое, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

11.04.1875 ст.

Дата смерти

21.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1875 ст.

Отец: Шацкий Никита Петрович

Мать: Шадская Вера Антоновна

Казацкое, Чернский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Шадская Наталья Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
место условно
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Дочь: Дондуковская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шадская Наталья Николаевна

Осиновая Гора, город Тула, Тульская область
Смерть
21.11.1946
Реж, Режевской, Свердловская область
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