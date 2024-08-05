Жгун Николай Силович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти10.09.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Пелагея Потаповна
Рождение ребёнка
25.08.1872 ст.
Дочь: Жгун Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна
Рождение ребёнка
20.04.1875 ст.
Сын: Жгун Егор Николаевич
Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.
Дочь: Жгун Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Сын: Жгун Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна
Смерть
10.09.1889 ст.