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Жгун Николай Силович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

10.09.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Пелагея Потаповна

Рождение ребёнка
25.08.1872 ст.

Дочь: Жгун Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1875 ст.

Сын: Жгун Егор Николаевич

Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.

Дочь: Жгун Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Жгун Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Жгун Пелагея Потаповна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.09.1889 ст.
Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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