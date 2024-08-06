(Ahern) Johanna
Место рожденияKerry, Ireland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dillane) Maryann
Отец ребёнка: Dillane Michael
Рождение ребёнка
26.11.1873
Дочь: O’Connell (Dillane) Mary
Отец ребёнка: Dillane Michael
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: (Dillane) Margaret
Отец ребёнка: Dillane Michael
Смерть
Неизвестно