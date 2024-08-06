(Ahern) Johanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ahern) Johanna

Место рождения

Kerry, Ireland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Dillane) Maryann

Отец ребёнка: Dillane Michael

Рождение ребёнка
26.11.1873

Дочь: O’Connell (Dillane) Mary

Отец ребёнка: Dillane Michael

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: (Dillane) Margaret

Отец ребёнка: Dillane Michael

Смерть
Неизвестно

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