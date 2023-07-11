Бармина (Корнилова) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1924
Дочь: Фомина Тамара Никандровна
Отец ребёнка: Бармин Никандр Васильевич
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно