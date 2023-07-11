Бармина (Корнилова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина (Корнилова) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1924

Дочь: Фомина Тамара Никандровна

Отец ребёнка: Бармин Никандр Васильевич

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бармин Никандр Васильевич

Смерть
Неизвестно