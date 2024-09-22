Беловолова (Ермолкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловолова (Ермолкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1886 ст.

Муж: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

На дату брака (1886 год) обоим по 18 лет https://yandex.ru/archive/catalog/f030a3f8-48ff-4fda-8428-e1ba336402eb/92
Рождение ребёнка
03.10.1886 ст.

Сын: Беловолов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/f030a3f8-48ff-4fda-8428-e1ba336402eb/82
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Беловолова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение ребёнка
14.10.1892 ст.

Дочь: Стрельцова (Беловолова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/7a0668de-2013-4574-9dfc-af64a01e3b0d/89
Рождение ребёнка
17.04.1895

Дочь: Беловолова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

https://yandex.ru/archive/catalog/f330be12-f5f6-4194-a2db-5b84086a8d66/62
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Дочь: Курочкина (Беловолова) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

https://yandex.ru/archive/catalog/6fb583b7-6fa1-4b33-935b-3b7806bb74ed/103
Рождение ребёнка
08.05.1899

Сын: Беловолов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/48c637f7-8cb5-4072-84c6-e59d38cd4dd3/202
Рождение ребёнка
1900

Сын: Беловолов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение ребёнка
18.09.1905 ст.

Сын: Беловолов Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/c8b54d8b-8283-4c86-95fa-95c330d35528/181
Рождение ребёнка
27.03.1909

Сын: Беловолов Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/7f94a3ee-4d5c-42ae-94ce-a36e94157394/115
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Сын: Беловолов Иоанн 2 Андреевич

Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/bc1ce2d0-0ec6-4e9f-996f-b51fe8222771/165
Смерть
Неизвестно

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