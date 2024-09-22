Беловолова (Ермолкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Дочь: Беловолова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Дочь: Стрельцова (Беловолова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Дочь: Беловолова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Дочь: Курочкина (Беловолова) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Сын: Беловолов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Сын: Беловолов Феодор Андреевич
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Сын: Беловолов Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович
Сын: Беловолов Иоанн 2 Андреевич
Отец ребёнка: Беловолов Андрей Аристархович/Каллистратович