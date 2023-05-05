Сибиряков Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Питкяранта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности