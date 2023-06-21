Пересадько (Гузева) Агрепина Григорьевна
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти25.09.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Гузь Григорий Зиновьевич
Мать: Гузь Феврония Ивановна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пересадько Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
05.08.1871
Сын: Пересадько Емельян Яковлевич
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1878