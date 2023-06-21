Пересадько (Гузева) Агрепина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересадько (Гузева) Агрепина Григорьевна

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

25.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Гузь Григорий Зиновьевич

Мать: Гузь Феврония Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1862

Сын: Пересадько Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
05.08.1871

Сын: Пересадько Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Пересадько Яков Ефимович

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1878