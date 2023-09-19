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Shiva Daniil
Shiva Daniil
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шива Вильгельм
1893 г.р.
Мать
Шива (Рябенко) Анастасия
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шива Вильгельм
Мать:
Шива Анастасия
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