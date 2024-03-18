Рябинкин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Славина (Рябинкина) Дина Борисовна
Мать ребёнка: Рябинкина (Анкинович) Екатерина Фадеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ковалевич (Рябинкина) Нелли Борисовна
Мать ребёнка: Рябинкина (Анкинович) Екатерина Фадеевна
Смерть
До 1941