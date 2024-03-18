Рябинкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинкин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябинкина (Анкинович) Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Славина (Рябинкина) Дина Борисовна

Мать ребёнка: Рябинкина (Анкинович) Екатерина Фадеевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ковалевич (Рябинкина) Нелли Борисовна

Мать ребёнка: Рябинкина (Анкинович) Екатерина Фадеевна

Витебск, Витебская область
Смерть
До 1941

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