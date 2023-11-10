Резяпова (Бикбулатова) Хуснухаят Халилуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резяпова (Бикбулатова) Хуснухаят Халилуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

1903 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1908 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1913 г.р.
Около 1918 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.12.1901 ст.

Муж: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
махар (выкуп невесты) - 150 рублей серебра
Рождение ребёнка
12.11.1903 ст.

Сын: Резяпов Ярулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: ?

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Резяпов Хабибуллович

Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Смерть
Неизвестно
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