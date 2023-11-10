Резяпова (Бикбулатова) Хуснухаят Халилуллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.12.1901 ст.
махар (выкуп невесты) - 150 рублей серебра
Рождение ребёнка
12.11.1903 ст.
Сын: Резяпов Ярулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин
Рождение ребёнка
Около 1905
Рождение ребёнка
Около 1908
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
Около 1913
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Резяпов Хабибуллович
Отец ребёнка: Резяпов Хабибулла Абдуллин
Смерть
Неизвестно