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Копылов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Копылов Иван Иванович

Мать: Олена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Копылова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Копылов Степан Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Копылова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Копылов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Копылов Нефед Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Копылов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Якимова

Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1843 ст.