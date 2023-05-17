Копылов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смерти1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Копылов Иван Иванович
Мать: Олена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Копылова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Копылова Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1841 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Якимова
Шанино, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1843 ст.