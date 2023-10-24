Баймухаметова Махабат Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймухаметова Махабат Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1993

Отец: Баймухаметов Андрей (Абай) Авдавлетович

Мать: Баймухаметова Райфа Гайсаровна

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