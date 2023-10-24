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Баймухаметова Махабат Андреевна
Баймухаметова Махабат Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1993
Пол
Женский
Отец
Баймухаметов Андрей (Абай) Авдавлетович
Мать
Баймухаметова (Сагитова) Райфа Гайсаровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1993
Отец:
Баймухаметов Андрей (Абай) Авдавлетович
Мать:
Баймухаметова Райфа Гайсаровна
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