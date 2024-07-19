Ермакова Евфимия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Евфимия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.

Сын: Ермаков Фирс Кузьмич

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
20.07.1874

Дочь: Буханова Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ермаков Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ермаков Тихон Кузьмич

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ермаков Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Рождение ребёнка
09.09.1890

Сын: Ермаков Феофан Кузьмич

Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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