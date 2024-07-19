Ермакова Евфимия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.
Сын: Ермаков Фирс Кузьмич
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Рождение ребёнка
20.07.1874
Дочь: Буханова Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Рождение ребёнка
09.09.1890
Отец ребёнка: Ермаков Кузьма Гаврилов
Смерть
Неизвестно