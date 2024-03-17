Кузнецов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа

Рождение ребёнка
05.04.1940

Сын: Кузнецов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кузнецов Анатолий

Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа

Рождение ребёнка
02.07.1953

Дочь: Болдырева (Кузнецова) Зоя

Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа

Смерть
1990

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