Кузнецов Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа
Рождение ребёнка
05.04.1940
Сын: Кузнецов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа
Рождение ребёнка
1943
Сын: Кузнецов Анатолий
Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа
Рождение ребёнка
02.07.1953
Дочь: Болдырева (Кузнецова) Зоя
Мать ребёнка: Кузнецов (Иванова) Августа
Смерть
1990