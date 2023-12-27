Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Соплин Яков

Отец ребёнка: Соплин Василий

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Соплин Василий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Соплин Александр

Отец ребёнка: Соплин Василий

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Соплин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соплин Василий

Смерть
Неизвестно
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