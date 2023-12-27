Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Соплин Яков
Отец ребёнка: Соплин Василий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Соплин Василий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соплин Александр
Отец ребёнка: Соплин Василий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Соплин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соплин Василий
Смерть
Неизвестно