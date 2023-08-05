Ермолаева Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1917 ст.
Дочь: Ермолаева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Ермолаев Константин Платонович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело323, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно