Ермолаева Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Парасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1917 ст.

Дочь: Ермолаева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Ермолаев Константин Платонович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело323, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Константин Платонович

Смерть
Неизвестно
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