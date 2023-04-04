Чумак Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.2012

Сын: Чумак Богдан Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.12.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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