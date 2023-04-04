Чумак Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.12.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра