Швецов Сергей
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954
Отец: Швецов Владимир
Мать: Швецова Тамара
Россия
Образование
С 1974 по 1979
МАИ
Высшее | инженер-механик
Бракосочетание
03.11.1984
Жена: Швецова Любовь
г.Электросталь (МО)
Рождение ребёнка
08.09.1991
Дочь: Рябова Анастасия
Мать ребёнка: Швецова Любовь
Россия
Крещение
10.07.1992
крестился вместе с Настей в один день | Восприемники: Петрович:)
Рождение ребёнка
05.02.1993
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Швецова Любовь
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
МСЗ г.Электросталь
| Ветеран труда, награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»