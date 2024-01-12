Швецов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Сергей

Швецов Сергей

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: Швецов Владимир

Мать: Швецова Тамара

Россия
Образование
С 1974 по 1979
МАИ
Высшее | инженер-механик
Бракосочетание
03.11.1984

Жена: Швецова Любовь

г.Электросталь (МО)
Рождение ребёнка
08.09.1991

Дочь: Рябова Анастасия

Мать ребёнка: Швецова Любовь

Россия
Крещение
10.07.1992
крестился вместе с Настей в один день | Восприемники: Петрович:)
Рождение ребёнка
05.02.1993

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Швецова Любовь

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
МСЗ г.Электросталь
| Ветеран труда, награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close