Могильников Лаврентий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильников Лаврентий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Могильников Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1865

Сын: Могильников Игнатий Лавреньтевич

Мать ребёнка: Могильникова Евгения Зотикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Евдоким Лавреньтевич

Мать ребёнка: Могильникова Евгения Зотикова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильникова Евгения Зотикова

Смерть
Неизвестно
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