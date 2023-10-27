Могильников Лаврентий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Могильников Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1865
Сын: Могильников Игнатий Лавреньтевич
Мать ребёнка: Могильникова Евгения Зотикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Евдоким Лавреньтевич
Мать ребёнка: Могильникова Евгения Зотикова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно