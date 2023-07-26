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Агафья Павлова
Агафья Павлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павел Константинов
Около 1777 г.р.
Мать
Агафья Абакумова
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Павел Константинов
Мать:
Агафья Абакумова
Смерть
Неизвестно
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