Агафья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Павел Константинов

Мать: Агафья Абакумова

Смерть
Неизвестно