Мартыненко (Штепа) Стефанида Кирилловна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Штепа Кирилл Михайлович
Мать: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мартыненко Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартыненко Ефрем Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартыненко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно