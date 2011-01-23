Сёмин Евлампий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти23.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Отец: Сёмин Михаил
Мать: Сёмина Хариеста
Рождение ребёнка
08.07.1957
Дочь: Зверева Екатерина Евлампиевна
Мать ребёнка: Сёмина Манефа Ивановна
Тюрьмы, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
23.01.2011
Рагозино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область