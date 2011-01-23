Сёмин Евлампий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёмин Евлампий Михайлович

Сёмин Евлампий Михайлович

avatar

Место рождения

Кокоурево, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

23.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

УЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Сёмин Михаил

Мать: Сёмина Хариеста

Кокоурево, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1957

Дочь: Зверева Екатерина Евлампиевна

Мать ребёнка: Сёмина Манефа Ивановна

Тюрьмы, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
23.01.2011
Рагозино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область