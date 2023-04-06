Булатов Василий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Булатов Емельян Софронов
Мать: Булатова Дарья Самуилова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834