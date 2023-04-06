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Булатов Василий Емельянов

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Булатов Емельян Софронов

Мать: Булатова Дарья Самуилова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Булатов Трофим Васильев

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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