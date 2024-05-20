Носков Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1875 и 1876
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1876
Отец: Носков Семен Егорович
Мать: Носкова Марфа Ивановна
Образование
Неизвестно
безграмотный
Бракосочетание
13.07.1898
Рождение ребёнка
14.11.1901
Дочь: Ельчина (Носкова) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна
Смерть
После 1917