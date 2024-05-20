Носков Иван Семенович Между 1875 и 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Иван Семенович

Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1875 и 1876

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1876

Отец: Носков Семен Егорович

Мать: Носкова Марфа Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
безграмотный
Бракосочетание
13.07.1898

Жена: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: Ельчина (Носкова) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1917
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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