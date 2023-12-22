Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина

Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

15.06.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896 ст.

Отец: Селивонов Косьма Гурьевич

Мать: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Крещение
16.06.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Восприемник
24.09.1914 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Ефросиния Васильевна Селивонова
Восприемник
21.11.1916 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Анна Васильевна Селивонова
Бракосочетание
13.05.1918

Муж: Иванченко Михаил Минов

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close