Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина
Место рождения
Дата рождения15.06.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896 ст.
Крещение
16.06.1896 ст.
Восприемник
24.09.1914 ст.
Ефросиния Васильевна Селивонова
Восприемник
21.11.1916 ст.
Анна Васильевна Селивонова
Бракосочетание
13.05.1918
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно