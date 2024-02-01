Свешников Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2016

Дочь: Свешникова Лукерья Ильинична

Мать ребёнка: Свешникова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.2021

Дочь: Свешникова Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Свешникова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свешникова Светлана Николаевна

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