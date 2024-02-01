Свешников Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2016
Дочь: Свешникова Лукерья Ильинична
Мать ребёнка: Свешникова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.2021
Дочь: Свешникова Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Свешникова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно