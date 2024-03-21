Шадская Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадская Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадская Варвара Артемовна (Артамоновна)

Отец ребёнка: Шадский Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадская Евдокия (Дарья) Артамоновна

Отец ребёнка: Шадский Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадская Анна Артемовна (Артамоновна)

Отец ребёнка: Шадский Артамон

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шадская Евдокия (Дуня Дуняша) Артамоновна

Отец ребёнка: Шадский Артамон

Смерть
Неизвестно

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