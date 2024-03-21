Шадская Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадская Варвара Артемовна (Артамоновна)
Отец ребёнка: Шадский Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадская Евдокия (Дарья) Артамоновна
Отец ребёнка: Шадский Артамон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадская Анна Артемовна (Артамоновна)
Отец ребёнка: Шадский Артамон
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шадская Евдокия (Дуня Дуняша) Артамоновна
Отец ребёнка: Шадский Артамон
Смерть
Неизвестно