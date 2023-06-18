Полот
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдибаит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адылбек
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абалбек
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайым
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуржан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касым
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно