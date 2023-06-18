Полот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдибаит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адылбек

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалбек

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайым

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуржан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касым

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно